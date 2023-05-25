ВООЗ засудила агресію росії проти України

24 травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ухвалила резолюцію, у якій засуджує агресію росії проти України, в тому числі напади на медичні установи. Про це повідомляє Reuters.
«За» резолюцію проголосували 80 країн-членів ВООЗ, «проти» - 9. Утрималися 52 країни і 36 країн були відсутні.
Резолюція містить заклик щодо оцінки впливу російської агресії на сектор охорони здоров'я.
росія подала зустрічну пропозицію, яка визнавала надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я в Україні, але не згадувала про власну роль у війні. Ця пропозиція була відхилена.
Після голосування представник росії заявив асамблеї, що вона не проти роботи ВООЗ в Україні, але проти «політизації» цього органу.
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