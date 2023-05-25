ЄБРР може виділити Україні додаткові 1,5 млрд євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить Україні додаткові 1,5 мільярда євро наступного року. Ці кошти мають спрямува на підтримку інфраструктури та економіки, зокрема на виплату зарплатні державним службовцям.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на високопоставленого чиновника з банку.

Повідомляється, що цей транш буде доповненням до раніше запланованих 3 мільярдів євро.

Минулого року ЄБРР виділив Україні 1,7 мільярда євро на відновлення газових і залізничних мереж.