ПАРЄ проведе термінові дебати про виключення росії та білорусі з Олімпіади

На червневій сесії Парламентська Асамбля Ради Європи проведе термінові дебати про виключення російських спортсменів з Олімпіади та наслідки російської агресії, які увінчаються голосуванням резолюцій.

Про це повідомила голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева в Telegram, пише УНН.

"... Бюро ПАРЄ вирішило, що на червневій сесії ми матимемо 2 термінових дебатів щодо України, які увінчаються голосовунням Резолюцій про виключення російських та білоруських атлетів з Олімпійських ігор та політичні наслідків російської агресії проти України", - повідомила Мезенцева.

Надаємо, на минулій весняній сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі серед найбільш важливих для України питань порядку денного були дебати за терміновою процедурою та резолюція (яку було ухвалено) щодо примусового переміщення і депортації українських дітей до рф і тимчасово окупованих територій. З онлайн-зверненням до делегатів ПАРЄ із 46 країн виступила перша леді України Олена Зеленська. Серед питань порядку денного були також участь російських спортсменів на Олімпіаді та підготовка до 4-го саміту Ради Європи у Рейк’явіку. На засіданні 27 квітня ПАРЕ визнала ордер на арешт російського диктатора володимира путіна.