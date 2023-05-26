Грузинська авіакомпанія хоче запустити транзитні рейси для громадян росії до країн Європи

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways хоче запустити транзитні рейси для громадян росії до країн Європи вже наступного місяця. Про це розповів RTVI засновник компанії Тамаз Гаіашвілі.
За його словами, рейси плануються у п'ять міст Європи - Париж, Відень, Мілан, Салоніки та Ларнаку.
"Почнемо з 15 червня. Подивимося, як піде ця справа. Але думаємо, що буде достатній попит на цих маршрутах. Через Тбілісі буде зручніше та швидше, ніж на інших напрямках", - заявив засновник Georgian Airways.
Гаіашвілі також відмітив, що пасажирський потік між Грузією та росією поступово відновиться.
"Звичайно, зберігатимемо повітряне сполучення з росією. Нічого з цим не буде. Уряд Грузії дуже тепло це рішення зустрів. Дай боже, щоб воно ніколи більше не переривалося", - додав він.
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