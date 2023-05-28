Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Федеральний уряд Австрії виділяє кошти для розмінування України

131

Федеральний уряд Австрії надасть словенській організації "Міжнародний трастовий фонд" (ITF) 2 млн євро для гуманітарного розмінування в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у своєму Твіттері федеральний канцлер Австрії, голова Австрійської народної партії (ÖVP) Карл Негаммер.

"Все залишається як і раніше: жоден австрійський солдат не ступить на українську землю, доки вона є зоною бойових дій. Ми допоможемо з фінансовою підтримкою для розмінування і надамо 2 млн євро, щоб підтримати ITF у розмінуванні", - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, віцеканцлер, голова партії "Зелені" Вернер Коглер у своєму Твіттері вказав на те, що від початку жорстокої агресивної війни Росії проти України "Австрія, дотримуючись військового нейтралітету, стала на бік тих, хто зазнав нападу", і що "нейтралітет не означає, що ми сидимо склавши руки і дивимося вбік". За його словами, з виділенням 2 млн євро Австрія "робить свій внесок у захист від небезпечних для життя вибухів мін, допомагає українським дітям знову відвідувати дитячі садки та школи, а також зміцнюємо продовольчу безпеку, дозволяючи фермерам знову обробляти свої поля".

"З першого дня російської атаки ми твердо стоїмо на боці України, яка щодня є жертвою російської агресії. Ми будемо продовжувати допомагати – стільки, скільки буде потрібно! Міністерство закордонних справ Австрії надає ще 2 мільйони євро на гуманітарне розмінування", - прокоментував також на своїй сторінці у Твіттері глава МЗС Австрії Александер Шалленберг.

Як зазначає АРА, виділені кошти будуть передані "Міжнародному трастовому фонду" (ITF) – міжнародній благодійній організації, яка була створена урядом Словенії та спеціалізується на гуманітарному розмінуванні. Надалі організація закупить та передасть Україні обладнання для розмінування "в координації з українським органом цивільної оборони".

Як повідомляв Укрінформ, раніше федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен висловив нерозуміння, чому уряд зволікає з наданням допомоги Україні у сфері розмінування, дистанціювавшись таким чином від заяви міністра оборони про нібито можливе порушення нейтралітету такою допомогою. За словами Ван дер Беллена, допомога в розмінуванні цивільних територій, таких як будинки, школи, дитячі садки або сільськогосподарські угіддя, "безумовно, не суперечить австрійському нейтралітету, а є гуманітарною справою".

Заява австрійського президента, який у минулому був лідером "Зелених", прозвучала після того, як минулого тижня міністр оборони від Австрійської народної партії (ÖVP) Клаудіа Таннер відмовилася від участі від відправки в Україну місії з розмінування, посилаючись, серед іншого, на нейтралітет Австрії. За її словами, лише після того, як "буде можливим припинення вогню і встановлення миру", Австрія "стане першою, хто стане на бік населення і допоможе зробити Україну знову безпечнішою".

У міноборони Австрії також заявили, що немає жодних гарантій, що австрійська сторона не буде втягнута у хід війни, оскільки розміновані шляхи можуть бути використані для наступу. А для Австрії, як нейтральної держави, таке залучення суперечило б федеральному конституційному закону і тому є "немислимим".

Проти будь-якої участі Австрії у допомозі Україні в розмінуванні виступили також в опозиційній ультраправій та проросійській Австрійській партії свободи (FPÖ).

Австрія
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 28 мая 2023
Суббота, 27 мая 2023
Пятница, 26 мая 2023
Четверг, 25 мая 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023