Федеральний уряд Австрії виділяє кошти для розмінування України

Федеральний уряд Австрії надасть словенській організації "Міжнародний трастовий фонд" (ITF) 2 млн євро для гуманітарного розмінування в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у своєму Твіттері федеральний канцлер Австрії, голова Австрійської народної партії (ÖVP) Карл Негаммер.

"Все залишається як і раніше: жоден австрійський солдат не ступить на українську землю, доки вона є зоною бойових дій. Ми допоможемо з фінансовою підтримкою для розмінування і надамо 2 млн євро, щоб підтримати ITF у розмінуванні", - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, віцеканцлер, голова партії "Зелені" Вернер Коглер у своєму Твіттері вказав на те, що від початку жорстокої агресивної війни Росії проти України "Австрія, дотримуючись військового нейтралітету, стала на бік тих, хто зазнав нападу", і що "нейтралітет не означає, що ми сидимо склавши руки і дивимося вбік". За його словами, з виділенням 2 млн євро Австрія "робить свій внесок у захист від небезпечних для життя вибухів мін, допомагає українським дітям знову відвідувати дитячі садки та школи, а також зміцнюємо продовольчу безпеку, дозволяючи фермерам знову обробляти свої поля".

"З першого дня російської атаки ми твердо стоїмо на боці України, яка щодня є жертвою російської агресії. Ми будемо продовжувати допомагати – стільки, скільки буде потрібно! Міністерство закордонних справ Австрії надає ще 2 мільйони євро на гуманітарне розмінування", - прокоментував також на своїй сторінці у Твіттері глава МЗС Австрії Александер Шалленберг.

Як зазначає АРА, виділені кошти будуть передані "Міжнародному трастовому фонду" (ITF) – міжнародній благодійній організації, яка була створена урядом Словенії та спеціалізується на гуманітарному розмінуванні. Надалі організація закупить та передасть Україні обладнання для розмінування "в координації з українським органом цивільної оборони".

Як повідомляв Укрінформ, раніше федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен висловив нерозуміння, чому уряд зволікає з наданням допомоги Україні у сфері розмінування, дистанціювавшись таким чином від заяви міністра оборони про нібито можливе порушення нейтралітету такою допомогою. За словами Ван дер Беллена, допомога в розмінуванні цивільних територій, таких як будинки, школи, дитячі садки або сільськогосподарські угіддя, "безумовно, не суперечить австрійському нейтралітету, а є гуманітарною справою".

Заява австрійського президента, який у минулому був лідером "Зелених", прозвучала після того, як минулого тижня міністр оборони від Австрійської народної партії (ÖVP) Клаудіа Таннер відмовилася від участі від відправки в Україну місії з розмінування, посилаючись, серед іншого, на нейтралітет Австрії. За її словами, лише після того, як "буде можливим припинення вогню і встановлення миру", Австрія "стане першою, хто стане на бік населення і допоможе зробити Україну знову безпечнішою".

У міноборони Австрії також заявили, що немає жодних гарантій, що австрійська сторона не буде втягнута у хід війни, оскільки розміновані шляхи можуть бути використані для наступу. А для Австрії, як нейтральної держави, таке залучення суперечило б федеральному конституційному закону і тому є "немислимим".

Проти будь-якої участі Австрії у допомозі Україні в розмінуванні виступили також в опозиційній ультраправій та проросійській Австрійській партії свободи (FPÖ).