Железняк: В Україні введуть пільги для виробників дронів

Парламент України підтримав введення податкових і митних пільг для виробників дронів на час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
За його словами, депутати підтримали за основу та в цілому законопроекти №9275 та №9276. За них віддали по 284 та 289 голосів відповідно.
"Проектами передбачається звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових (матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі) БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА", - пояснив Железняк.
Також нардеп пояснив, що підприємство, яке ввезло такі складові повинно звітувати про використання таких товарів.
"У разі нецільового використання таких ввезених товарів підприємство повинно буде доплатити митні платежі від яких його було звільнено та сплатити пеню", - додав Железняк.
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