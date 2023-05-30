Мінекономіки пропонує підвищити мінімальну зарплату наступного року

Міністерство економіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату наступного року на 14% – до 7651 грн. Зараз вона становить 6 700 грн.
Про це з посиланням на заступницю міністра Тетяну Бережну повідомив сайт Федерації профспілок.
Бережна оголосила пропозиції Мінекономіки на 2024 рік, надані Міністерству фінансів:
розмір мінімальної зарплати – 7651 грн;
розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки – 3443 грн (зараз – 2893 грн).
За інформацією Міністерства соціальної політики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня склав 7782 грн.
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