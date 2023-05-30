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Російських пропагандистів "розірвало" після інтерв’ю Малюка, — Загородній

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СБУ перемагає росіян у війні спецслужб. Вся "бавовна" палає або на російській, або на тимчасово окупованій території. Про це пише політолог Тарас Загородній.

"Після великого інтерв’ю голови СБУ "розірвало" російську пропагандистку Скабєєву. А що ж сталось? Голова СБУ натякнув, а фактично підтвердив, що за вибухом Кримського мосту стоїть його Служба. І за жовтневою атакою морських дронів на кораблі рф у Севастопольській бухті теж. Скабєєва, очевидно погано слідкувала за новинами, адже колеги вже писали, що 90% успішної "бавовни" в рф та на окупованих територіях — справа рук Служби", — вважає Загородній.

На думку політолога, інтерв’ю Малюка демонструє той масив робити, який Служба здійснює як в тилу, так і за лінією фронту. "Тільки одна цифра: СБУ за рік викрила понад 300 російських агентів. Деякі з них вже отримали 15 років тюрми за державну зраду. А декого вдалося "перешнурувати" — їх використовують для дезінформації ворога", — підкреслює експерт.

"Але в першу чергу з розмови очевидно, що наші перемагають росіян у війні спецслужб. Адже вся "бавовна" від спецслужб палає або на російській, або на тимчасово окупованій території Росіяни в цій контррозвідувальній грі зазнали повної поразки. І саме цей факт викликає істерику в пропагандистів", — резюмує Голобуцький.

Нагадаємо раніше, голова СБУ Василь Малюк дав велике інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову в якому вперше було оприлюднено деталі унікальних операцій та названі імена героїв, які їх проводили.

СБУ, Малюк, Загородній
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