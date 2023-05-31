Мінцифри: Google надає 5 тисяч стипендій для українців на курс з кібербезпеки

В компанії Google відреагували на збільшення кількості кібератак і ризиків, які з чим пов'язані та запустили онлайн-курс з кібербезпеки.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Зважаючи на те, що кількість кібератак росії проти України протягом останнього року збільшилася втричі, компанія надає 5 тисяч стипендій для українців через грант INCO. Це означає, що пройти навчання абсолютно безоплатно.
Тривалість курсу навчання становить 6 місяців.
По завершенню курсу, студент отримає базові навички, які допоможуть підготуватися до роботи в галузі кіберзбезпеки.
Компанія навчить захищати мережі, пристрої, людей і дані від несанкціонованого доступу та кібератак за допомогою інструментів безпеки інформації та керування подіями, а також - визначати загальні ризики, загрози та вразливі місця системи.
Курс підходить як для новачків, так і для людей з досвідом у сфері. Навчання відбуватиметься англійською мовою.
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