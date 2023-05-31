Мінцифри: Google надає 5 тисяч стипендій для українців на курс з кібербезпеки

В компанії Google відреагували на збільшення кількості кібератак і ризиків, які з чим пов'язані та запустили онлайн-курс з кібербезпеки.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зважаючи на те, що кількість кібератак росії проти України протягом останнього року збільшилася втричі, компанія надає 5 тисяч стипендій для українців через грант INCO. Це означає, що пройти навчання абсолютно безоплатно.

Тривалість курсу навчання становить 6 місяців.

По завершенню курсу, студент отримає базові навички, які допоможуть підготуватися до роботи в галузі кіберзбезпеки.

Компанія навчить захищати мережі, пристрої, людей і дані від несанкціонованого доступу та кібератак за допомогою інструментів безпеки інформації та керування подіями, а також - визначати загальні ризики, загрози та вразливі місця системи.

Курс підходить як для новачків, так і для людей з досвідом у сфері. Навчання відбуватиметься англійською мовою.