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ЄК: Продовження атак чітко говорить про небажання путіна припиняти війну проти України

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У Європейській комісії засудили російські "варварські бомбардування" Києва та наголосили, що продовження атак чітко говорить про небажання диктатора росії володимира путіна припиняти війну проти України. Про це повідомляє El Mundo та інші європейські медіа.

Представник Єврокомісії із зовнішньої політики Петер Стано на пресконференції в Брюсселі прямо назвав нові російські атаки по Україні "терактами" і заявив, що вони "зайвий раз демонструють, що росія продовжує невибірковий терор українського населення жахливим та варварським чином".

"Ці теракти – чітка відповідь путіна всім тим, хто говорить про необхідність започаткування "мирного процесу", – сказав Стано.

На його думку, розвиток ситуації показує, що путін "не хоче закінчувати свою війну і має намір продовжувати ескалацію проти населення України".

ЄК, Стано
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