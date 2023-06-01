рф не погодилася дотримуватись плану Гроссі щодо захисту ЗАЕС

Держава-агресорка російська федерація не погодилася дотримуватись п’яти принципів для захисту тимчасово окупованої ЗАЕС, представлених у вівторок головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. Водночас Україна запропонувала додати до них ще два принципи.

Про це повідомляє Reuters.

Так, Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, 30 травня, представив план забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції, який складається з п'яти принципів.

Хоча росія заявила, що зробить усе можливе, щоб захистити електростанцію, яку вона окупувала більше року, вона не взяла на себе чітких зобов’язань дотримуватися п’яти принципів Гроссі.

"Пропозиції пана Гроссі щодо забезпечення безпеки Запорізької АЕС узгоджуються з тими заходами, які ми вже тривалий час реалізуємо", – заявив посол росії в ООН Василь Небензя.

Тим часом посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що принципи "потрібно доповнити вимогою повної демілітаризації та деокупації станції".