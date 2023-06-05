Маляр: Оголошення про початок контрнаступу не буде

Оголошення про початок контрнаступу не буде, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", - написала Маляр у Telegram-каналі, опублікувавши відповідний відеоролик із військовослужбовцями.

Раніше Маляр заявляла, що Збройні сили України не будуть оголошувати про початок контрнаступу, оскільки це секретна інформація.

"Важливо зрозуміти, не буде такого дня, коли Збройні сили скажуть: "завтра починаємо контрнаступ". Це неможливо в умовах війни, тому що це секретна інформація. Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, зокрема й самі військові їх не обговорюють. Водночас не потрібно зводити публічно контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій", - сказала Маляр.