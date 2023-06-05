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Кабмін включив дрони та їх складові до переліку товарів, які не оподатковуються

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Кабінет міністрів України включив БПЛА (дрони) та їх складові до переліку товарів, які не оподатковуються, якщо йдеться про волонтерські закупівлі.

Відповідні поправки до постанови Кабміну №112 від лютого 2016 року внесено постановою №550. Документ опублікувала пресслужба уряду.

До переліку внесли наступні товари:

  • безпілотні літальні апарати;
  • парашути для безпілотних літальних апаратів;
  • апаратура зв’язку для безпілотних систем;
  • відеокамери записувальні та інша відеозаписувальна й відеовідтворювальна апаратура;
  • прилади навігаційні для безпілотних систем;
  • радоапаратура дистанційного керування для безпілотних систем;
  • лінзи та об’єкти камер для безпілотних систем;
  • камери цифрові для безпілотних систем;
  • прилади оптичні, їх частини для безпілотних систем;
  • двигуни для БПЛА;
  • перетворювачі статичні (модуль живлення для зниження напруги);
  • батареї та акумулятори для безпілотних систем;
  • двигуни внутрішнього згорання для безпілотних систем;
  • двигуни до морських суден для безпілотних плавучих комплексів;
  • частини двигунів для безпілотних систем;
  • установки силові та двигуни для безпілотних літальних комплексів;
  • частини авіаційних двигунів для безпілотних літальних апаратів;
  • частини безпілотних літальних апаратів, зокрема пропелери, гвинти-носії та шасі.

Крім того, податкові пільги розширено і на ремонт та технічне обслуговування БПЛА.

БПЛА, дрони
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Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

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