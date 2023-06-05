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Міграційна служба: Паспортні сервіси для українців за кордоном діють у шести країнах

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Паспортні сервіси для українців за кордоном діють у шести країнах. Там можна оформити та обміняти паспорт.

Про відкриття такого сервісу у столиці Іспанії Мадриді повідомила Державна міграційна служба України.

Розповіли про роботу п'яти мобільних програмно-технічних комплексів – спеціально мікроавтобусів білого кольору із символікою ДП "Документ".

Це дозволить громадянам України зручно і швидко оформлювати чи відновлювати необхідні документи.

Пересувні станції розташовані за адресою: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 Madrid, España (Комерційний центр LA GAVIA, парковка CARREFOUR )

Графік роботи центру: понеділок – субота, з 9:00 до 18:00.

Які послуги надають:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв'язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

"Послуга з обміну посвідчення водія буде впроваджена дещо пізніше, про що також буде повідомлено додатково", – повідомила ДМС.

Де працюють сервіси

Польща

  • Варшава: Al. Jerozolimskie 179, Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City;
  • Гданськ: Aleja Grunwaldzka 415;
  • Краків: Galeria Krakowska, Pawia 5;
  • Вроцлав: plac Grunwaldzki 22.

Чехія

  • Прага: Náměstí Republiky 656/8, Staré Mesto.

Словаччина

  • Братислава: Mlynskénivy 5A.

Іспанія

  • Мадрид: C. del Alto del Retiro;
  • Валенсія: Xàtiva (станція метро).

Німеччина

  • Берлін: Am Treptower Park 14;
  • Кельн: Breslauer Platz.

Туреччина

  • Стамбул: Лондонське шосе Е-5, паркінг за ТЦ "Аеропорт".
паспорт, міграційна служба
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