Міграційна служба: Паспортні сервіси для українців за кордоном діють у шести країнах

Паспортні сервіси для українців за кордоном діють у шести країнах. Там можна оформити та обміняти паспорт.

Про відкриття такого сервісу у столиці Іспанії Мадриді повідомила Державна міграційна служба України.

Розповіли про роботу п'яти мобільних програмно-технічних комплексів – спеціально мікроавтобусів білого кольору із символікою ДП "Документ".

Це дозволить громадянам України зручно і швидко оформлювати чи відновлювати необхідні документи.

Пересувні станції розташовані за адресою: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 Madrid, España (Комерційний центр LA GAVIA, парковка CARREFOUR )

Графік роботи центру: понеділок – субота, з 9:00 до 18:00.

Які послуги надають:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв'язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

"Послуга з обміну посвідчення водія буде впроваджена дещо пізніше, про що також буде повідомлено додатково", – повідомила ДМС.

Де працюють сервіси

Польща

Варшава: Al. Jerozolimskie 179, Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City;

Гданськ: Aleja Grunwaldzka 415;

Краків: Galeria Krakowska, Pawia 5;

Вроцлав: plac Grunwaldzki 22.

Чехія

Прага: Náměstí Republiky 656/8, Staré Mesto.

Словаччина

Братислава: Mlynskénivy 5A.

Іспанія

Мадрид: C. del Alto del Retiro;

Валенсія: Xàtiva (станція метро).

Німеччина

Берлін: Am Treptower Park 14;

Кельн: Breslauer Platz.

Туреччина