Міграційна служба: Паспортні сервіси для українців за кордоном діють у шести країнах

Паспортні сервіси для українців за кордоном діють у шести країнах. Там можна оформити та обміняти паспорт.
Про відкриття такого сервісу у столиці Іспанії Мадриді повідомила Державна міграційна служба України.
Розповіли про роботу п'яти мобільних програмно-технічних комплексів – спеціально мікроавтобусів білого кольору із символікою ДП "Документ".
Це дозволить громадянам України зручно і швидко оформлювати чи відновлювати необхідні документи.
Пересувні станції розташовані за адресою: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 Madrid, España (Комерційний центр LA GAVIA, парковка CARREFOUR )
Графік роботи центру: понеділок – субота, з 9:00 до 18:00.
Які послуги надають:
"Послуга з обміну посвідчення водія буде впроваджена дещо пізніше, про що також буде повідомлено додатково", – повідомила ДМС.
Де працюють сервіси
Польща
Чехія
Словаччина
Іспанія
Німеччина
Туреччина
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