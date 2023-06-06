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Компанія Dragon Capital покращала прогноз інфляції в Україні

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Прогноз обмінного курсу та інфляції в Україні покращили аналітики інвесткомпанії Dragon Capital.

Цього року очікують зростання економіки на 3%, йдеться в оновленому аналітичному звіті Dragon Capital за червень, передає NV.

Вже цього року можемо повернутися до обмеженої гнучкості обмінного курсу завдяки сприятливому макроекономічному фону та покращенню ситуації на валютному ринку.

На кінець року курс може скласти 39 гривень за долар. Раніше прогнозували 43 грн/$.

Згідно з прогнозом резерви на кінець 2023 року залишаться на рівні $37 млрд. Збільшення обсягів продажу валюти Нацбанком у результаті послаблення валютних обмежень і підвищеного попиту на валюту у перші місяці переходу до більш гнучкого курсу компенсуватиметься міжнародною допомогою.

Завдяки цьому прогноз інфляції на кінець 2023 року аналітики знизили на 3,5 в.п., до 12,5% р/р.

"Ми очікуємо, що сприятлива динаміка інфляції дозволить НБУ знизити облікову ставку до 20% до кінця року", – йдеться у звіті.

Зростання ВВП прогнозують 3,0%.

"Ми оцінюємо, що темпи падіння ВВП у першому кварталі 2023 року скоротились до -13% р/р, з -31,4% у четвертому кварталі 2022 року, в першу чергу коштом низької бази порівняння у березні минулого року, але також завдяки поступовому відновленню економічної активності з початку року на фоні відсутності дефіциту електроенергії, сприятливої зовнішньої кон'юнктури на ринках сталі та руди, покращення споживчих настроїв, а також інфляційних та курсових очікувань", – додали у Dragon Capital.

У компанії припускають, що дію зернової угоди продовжать після 18 липня, хоча відвантаження зерна відбуватиметься із затримками через перешкоди, які створює росія.

"Очікуючи врожай зерна в цьому році на рівні 55 млн тонн, ми оцінюємо середньомісячний експортний потенціал зерна близько 3,5 млн тонн, порівняно з 4,4 млн тонн в місяць фактичного експорту з початку дії зернової угоди. При цьому пропускна здатність альтернативних експортних шляхів суттєво розширилась, оціночно до 3,2 млн тонн зернових в місяць, порівняно з 1−1,5 млн тонн у перші місяці війни. Таким чином, навіть без відсутності доступу до морських портів, левову частку експортного потенціалу можна буде вивезти альтернативними шляхами, за умови, що країни ЄС не будуть накладати нових обмежень на імпорт чи транзит українського збіжжя", – пишуть аналітики.

Dragon Capital, інфляція
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