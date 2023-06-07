шойгу зробив заяву щодо втрат російської окупаційної армії за минулі три дні

міністр оборони рф сергій шойгу зробив заяву, в якій уперше за довгий час назвав втрати російської окупаційної армії. За його словами, за минулі три дні загарбники втратили не більше ніж 300 осіб убитими та пораненими.

Відповідне звернення шойгу опублікувала пресслужба Міністерства оборони країни-агресора росії.

За словами шойгу, 4 червня Збройні сили України та інші підрозділи Сил оборони України нібито зробили спробу розпочати широкомасштабний контрнаступ.

Зазначимо, що протягом останніх кількох днів російська пропаганда справді поширює інформацію про початок контрнаступу ЗСУ.

шойгу заявив, що російські військові нібито змогли відбити наступ Сил оборони України, втративши при цьому 71 солдата вбитим і ще 210 поранених.

"На жаль, не обійшлося і без наших втрат. Загалом під час відбиття наступу противника в Об’єднаному угрупованні військ загинув 71 військовослужбовець, 210 отримали поранення. Підбито: 15 танків, 9 бойових машин піхоти, 2 автомобілі та 9 гармат", — сказав шойгу.

При цьому українські військові за ці три дні нібито втратили майже 4 тисячі осіб і понад 350 одиниць наземної та повітряної техніки. Будь-яких доказів цього країна-агресор не надала.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення офіційні особи рф лише кілька разів називали цифри втрат своєї армії.

Так, 2 березня 2022 року в міноборони рф заявили про 498 убитих російських військових. А вже 25 березня повідомили про 1,351 загиблого.

Відтоді ні політичне, ні військове керівництво рф жодного разу не повідомляло про втрати своєї армії на війні в Україні.