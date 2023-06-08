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Politico: Інституції ЄС виступили проти скорочення їх зарплат

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Інституції Європейського Союзу виступили проти планів Європейської комісії скоротити їхній бюджет на тлі високої інфляції за рахунок скорочення заробітних плат.

Про це стало відомо виданню Politico, пише "Європейська правда".

У листуванні з органами ЄС єврокомісар із питань бюджету Йоганнес Ган запропонував Європейському парламенту скоротити плани витрат на 2024 рік приблизно на 28 мільйонів євро, а Суду Євросоюзу – майже на шість мільйонів євро.

Ще у травні Ган попередив Європарламент, що він незабаром перевищить ліміт витрат, який вимагає від інституцій ЄС утримувати викликане інфляцією збільшення бюджету, не пов'язане із зарплатами, на рівні менше 2% на рік.

У Європарламенті, однак, стверджують, що зростання витрат насправді перебуває якраз у межах ліміту вперше в його історії, а розрахунки Єврокомісії відрізняються тому, що вона врахувала індексацію зарплат, чого раніше не робила.

Аналогічні застереження Єврокомісії висловив і Суд ЄС. Його голова Коен Ленартс заявив, що рішення Єврокомісії зарахувати винагороду й доплати суддям як витрати, не пов'язані з заробітною платою, "створює серйозну проблему для нашої інституції".

"Якщо проєкт бюджету Єврокомісії буде схвалений зі зменшеною сумою витрат на енергоносії, Суд ризикує бути нездатним виконати свої зобов'язання, пов'язані з енергоспоживанням, наступного року", – стверджує він.

Проєкт річного бюджету має представити єврокомісар Ган, а Рада ЄС і Європарламент, зазвичай, схвалюють його восени.

Politico
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