Politico: Інституції ЄС виступили проти скорочення їх зарплат

Інституції Європейського Союзу виступили проти планів Європейської комісії скоротити їхній бюджет на тлі високої інфляції за рахунок скорочення заробітних плат.
Про це стало відомо виданню Politico, пише "Європейська правда".
У листуванні з органами ЄС єврокомісар із питань бюджету Йоганнес Ган запропонував Європейському парламенту скоротити плани витрат на 2024 рік приблизно на 28 мільйонів євро, а Суду Євросоюзу – майже на шість мільйонів євро.
Ще у травні Ган попередив Європарламент, що він незабаром перевищить ліміт витрат, який вимагає від інституцій ЄС утримувати викликане інфляцією збільшення бюджету, не пов'язане із зарплатами, на рівні менше 2% на рік.
У Європарламенті, однак, стверджують, що зростання витрат насправді перебуває якраз у межах ліміту вперше в його історії, а розрахунки Єврокомісії відрізняються тому, що вона врахувала індексацію зарплат, чого раніше не робила.
Аналогічні застереження Єврокомісії висловив і Суд ЄС. Його голова Коен Ленартс заявив, що рішення Єврокомісії зарахувати винагороду й доплати суддям як витрати, не пов'язані з заробітною платою, "створює серйозну проблему для нашої інституції".
"Якщо проєкт бюджету Єврокомісії буде схвалений зі зменшеною сумою витрат на енергоносії, Суд ризикує бути нездатним виконати свої зобов'язання, пов'язані з енергоспоживанням, наступного року", – стверджує він.
Проєкт річного бюджету має представити єврокомісар Ган, а Рада ЄС і Європарламент, зазвичай, схвалюють його восени.
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