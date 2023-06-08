Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Тюрма або труна: СБУ надала колаборантам вибір майбутнього

62

СБУ звузила для колаборантів вибір майбутнього – або ліквідація, або арешт. Про це пише політолог Тарас Загородній.

«Тюрма або труна»: СБУ не тільки системно зачищає колаборантів, але і пропонує варіанти. Причому голова СБУ Василь Малюк в одному зі своїх інтерв’ю навіть агітував за один з них, згадуючи українську народну приказку: «Краще коли двоє ведуть, ніж коли четверо несуть», - акцентує політолог.

«Про що думає російський колаборант, відшкрібаючи від асфальту іншого підірваного СБУ зрадника? Які думки в його голові, коли він читає повідомлення про арешт українською Службою ще одного «чиновника рф» у вже звільненому Херсоні? «Наступним будуть відшкрібати мене чи я дотягну до в’язниці?» - це єдине питання, яке турбує зараз прислужників росіян», - вважає Загородній.

Експерт підкреслює, що через дії СБУ, у рф є проблеми не тільки з набором нових колаборантів, але і з тим, щоб втримати старих. «90% вдалої бавовни на окупованій території – авторства СБУ. І з кожною новою ліквідацію вибір між тюрмою і труною стає все більш очевидним і актуальним. Головне встигнути його зробити», - резюмує Загородній.

Нагадаємо раніше, СБУ підірвала відомого колаборанта Сергія Дідоводюка, заступника керівника штабу «Мы вместе с россией». Також була ліквідована його донька - заступниця «главы военно-гражданской администрации пгт Михайловка». На цей раз ЗМІ не тільки опублікували інформацію, що за вибухом стоїть СБУ, але і надали ексклюзивні фото вибухівки, яка спричинила «бавовну».

СБУ, Загородній
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 8 июня 2023
Среда, 7 июня 2023
Вторник, 6 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023