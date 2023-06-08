Тюрма або труна: СБУ надала колаборантам вибір майбутнього

СБУ звузила для колаборантів вибір майбутнього – або ліквідація, або арешт. Про це пише політолог Тарас Загородній.

«Тюрма або труна»: СБУ не тільки системно зачищає колаборантів, але і пропонує варіанти. Причому голова СБУ Василь Малюк в одному зі своїх інтерв’ю навіть агітував за один з них, згадуючи українську народну приказку: «Краще коли двоє ведуть, ніж коли четверо несуть», - акцентує політолог.

«Про що думає російський колаборант, відшкрібаючи від асфальту іншого підірваного СБУ зрадника? Які думки в його голові, коли він читає повідомлення про арешт українською Службою ще одного «чиновника рф» у вже звільненому Херсоні? «Наступним будуть відшкрібати мене чи я дотягну до в’язниці?» - це єдине питання, яке турбує зараз прислужників росіян», - вважає Загородній.

Експерт підкреслює, що через дії СБУ, у рф є проблеми не тільки з набором нових колаборантів, але і з тим, щоб втримати старих. «90% вдалої бавовни на окупованій території – авторства СБУ. І з кожною новою ліквідацію вибір між тюрмою і труною стає все більш очевидним і актуальним. Головне встигнути його зробити», - резюмує Загородній.

Нагадаємо раніше, СБУ підірвала відомого колаборанта Сергія Дідоводюка, заступника керівника штабу «Мы вместе с россией». Також була ліквідована його донька - заступниця «главы военно-гражданской администрации пгт Михайловка». На цей раз ЗМІ не тільки опублікували інформацію, що за вибухом стоїть СБУ, але і надали ексклюзивні фото вибухівки, яка спричинила «бавовну».