Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Швейцарія відхилила план підтримки України на наступні п’ять-десять років

61

Нижня палата парламенту Швейцарії в четвер, 8 червня, більшістю голосів відхилила схвалення плану підтримки України на понад п’ять мільярдів євро протягом наступних п’яти-десяти років.

Про це повідомляє RTS.

План представив федеральний міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс. Проти цього документу проголосували 105 депутатів Національних зборів - передусім представники правих партій. Крім того, 86 депутатів його підтримали.

Кошти планувалося використати на гуманітарну допомогу, цивільний захист і розмінування, а також на заходи з "розбудови миру". Однак кілька депутатів парламенту заявили, що багато питань все ще потребують роз'яснення у плані відновлення України.

Цю пропозицію висунув комітет палати із закордонних справ, представник якого Ніколас Вальдер зазначив, що відмова Швейцарії від збройної допомоги Україні "не повинна звільняти нас від наших солідарних зусиль на підтримку України".

Швейцарія раніше вже схвалила надання Україні трьох пакетів гуманітарної допомоги на загальну суму понад 1,8 мільярда євро протягом наступних шести років.

Швейцарія
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 9 июня 2023
Четверг, 8 июня 2023
Среда, 7 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023