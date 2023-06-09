Швейцарія відхилила план підтримки України на наступні п’ять-десять років

Нижня палата парламенту Швейцарії в четвер, 8 червня, більшістю голосів відхилила схвалення плану підтримки України на понад п’ять мільярдів євро протягом наступних п’яти-десяти років.
Про це повідомляє RTS.
План представив федеральний міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс. Проти цього документу проголосували 105 депутатів Національних зборів - передусім представники правих партій. Крім того, 86 депутатів його підтримали.
Кошти планувалося використати на гуманітарну допомогу, цивільний захист і розмінування, а також на заходи з "розбудови миру". Однак кілька депутатів парламенту заявили, що багато питань все ще потребують роз'яснення у плані відновлення України.
Цю пропозицію висунув комітет палати із закордонних справ, представник якого Ніколас Вальдер зазначив, що відмова Швейцарії від збройної допомоги Україні "не повинна звільняти нас від наших солідарних зусиль на підтримку України".
Швейцарія раніше вже схвалила надання Україні трьох пакетів гуманітарної допомоги на загальну суму понад 1,8 мільярда євро протягом наступних шести років.
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