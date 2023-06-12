Глава пвк "вагнер" пішов проти наказів шойгу

Глава пвк "вагнера" євгеній пригожин заявив, що його бійці не підпишуть контракти з міноборони рф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Медуза.

"Ті накази й укази, які формує шойгу (сергій шойгу, міністр оборони рф, - ред.), вони поширюються на співробітників міністерства оборони та на військовослужбовців. пвк "вагнера" не буде підписувати жодних контрактів із шойгу", - наводить слова євгена пригожина його прес-служба.

За словами пригожина, його пвк "органічно вбудована в загальну систему", "погоджує свої дії з генералами" та "є високоефективною структурою".

"На жаль, такою ефективністю більшість військових частин не володіє і саме через те, що шойгу не може нормально управляти військовими формуваннями" - сказав пригожин.

За його словами, те, що шойгу напише укази чи накази, має поширюватись виключно на міністерство оборони та на тих, хто перебуває в рамках міністерства оборони.

"Що може трапитися після цього наказу - нам не будуть давати озброєння і боєприпаси. Розберемося, як то кажуть, коли грім вдарить. Прибіжать і принесуть озброєння і боєприпаси з проханням "Допоможіть", - заявив глава пвк "вагнера".

Водночас він додав, що пвк вагнера "абсолютно повністю підпорядковується інтересам рф і верховному головнокомандувачу".

Скандали між пригожиним та шойгу

Приватна армія шойгу

Між керівником пвк "вагнера" євгеном пригожиним і керівництвом мо рф виник конфлікт, після того, як міністерство заборонила пригожину набирати в'язнів до своєї "армії". Водночас цим стало займатися російське міністерство оборони під прикриттям приватної військової компанії, яку безпосередньо пов’язують із міністром оборони.

російський диктатор володимир путін під час цієї суперечки все ж обрав сторону шойгу, залишивши пригожина осторонь від легкого способу вербування найманців.

Засновник російської пвк "вагнера" визнав, що найманці не можуть оточити підрозділи Сил оборони України в Бахмуті через втрату стійких флангів на північ і південь від міста, та звинуватив міноборони рф у втраті вигідних позицій.

"Вагнерівців" нібито хотіли підірвати у Бахмуті

Керівник пвк "вагнера" звинуватив міноборони у спробі підриву бойовиків, які відходили з Бахмута.

За його словами, на шляхах відходу бойовиків чекали "сюрпризи": сотні протитанкових мін та тонни пластиду.

Новий скандал

міністр оборони рф сергій шойгу наказав всім "добровольчим загонам", які воюють проти України, до 1 липня підписати контракти з армією. За його словами, це стосується всіх пвк, зокрема і "вагнерівців".

російські чиновники стверджують, що контракт надасть так званим "добровольчим формуванням" необхідного правового статусу, створить "єдині підходи до організації всебічного забезпечення".