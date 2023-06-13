У Мінекономіки Німеччини побоюються зупинки транзиту російського газу через Україну

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що частина німецьких промислових підприємств змушені будуть скоротити або навіть зупинити виробництво, якщо Україна відмовиться продовжувати угоду з росією про транзит газу, термін дії якої закінчується наприкінці 2023 року. Про це пише агентство Bloomberg.
Міністр вважає, що у разі припинення транзиту Німеччина змушена буде експортувати свій газ до країн Східної та Центральної Європи, щоб не допустити масштабної енергокризи в регіоні. Це спричинить дефіцит газу для німецької промисловості.
російський газ через територію України надходить до Словаччини, Угорщини, Італії та Австрії.
"Не існує безпечного сценарію розвитку подій", – цитує агентство виступ Габека на форумі в Бад-Сааров. Міністр наголосив на необхідності будівництва термінала ЗПГ на північному узбережжі Німеччини, який викликав опір місцевих жителів та екологічних груп.
Новий термінал необхідний для підтримки постачань як у Східну Німеччину, так і у Східну Європу, наполягав Габек.
Згідно зі звітом Центру глобальної енергетичної політики, навіть якщо деякі постачання з рф через Україну триватимуть і після 2024 року, малоймовірно, що чинна угода про транзит буде продовжена на аналогічних умовах з огляду на відсутність політичної підтримки.
"Прямі переговори між Україною та росією щодо продовження транзитного контракту в нинішніх умовах виглядають вкрай неправдоподібно", – вважають автори звіту.
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