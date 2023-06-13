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У Мінекономіки Німеччини побоюються зупинки транзиту російського газу через Україну

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Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що частина німецьких промислових підприємств змушені будуть скоротити або навіть зупинити виробництво, якщо Україна відмовиться продовжувати угоду з росією про транзит газу, термін дії якої закінчується наприкінці 2023 року. Про це пише агентство Bloomberg.

Міністр вважає, що у разі припинення транзиту Німеччина змушена буде експортувати свій газ до країн Східної та Центральної Європи, щоб не допустити масштабної енергокризи в регіоні. Це спричинить дефіцит газу для німецької промисловості.

російський газ через територію України надходить до Словаччини, Угорщини, Італії та Австрії.

"Не існує безпечного сценарію розвитку подій", – цитує агентство виступ Габека на форумі в Бад-Сааров. Міністр наголосив на необхідності будівництва термінала ЗПГ на північному узбережжі Німеччини, який викликав опір місцевих жителів та екологічних груп.

Новий термінал необхідний для підтримки постачань як у Східну Німеччину, так і у Східну Європу, наполягав Габек.

Згідно зі звітом Центру глобальної енергетичної політики, навіть якщо деякі постачання з рф через Україну триватимуть і після 2024 року, малоймовірно, що чинна угода про транзит буде продовжена на аналогічних умовах з огляду на відсутність політичної підтримки.

"Прямі переговори між Україною та росією щодо продовження транзитного контракту в нинішніх умовах виглядають вкрай неправдоподібно", – вважають автори звіту.

газ, Габек
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