7 країн ЄС закликають відійти від принципу одностайності в ухваленні рішень у спільній зовнішній політиці

Очільники МЗС семи країн Європейського Союзу закликали відійти від принципу одностайності в ухваленні рішень у спільній зовнішній та безпековій політиці ЄС та ширше використовувати голосування кваліфікованою більшістю.

Про це йдеться у їхній спільній позиції, яку опублікувало видання Politico.

З такою пропозицією виступили міністри закордонних справ Німеччини, Бельгії, Іспанії, Словенії, Люксембургу, Румунії та Нідерландів.

Міністри заявили, що Євросоюзу слід посилити свою спроможність діяти у сфері зовнішньої політики та політики безпеки під час кризи, і, оскільки ЄС розширюється, успішна європейська інтеграція вимагає ефективного функціонування його інституцій.

«Переважна більшість рішень у зовнішній політиці ЄС вимагає одностайності – що в деяких випадках може уповільнити нашу здатність діяти. Саме всупереч, а не завдяки цим правилам, ми змогли узгодити 10 пакетів санкцій проти росії у відповідь на її агресивну війну проти суверенної держави», – пояснили міністри.

Вони пропонують ширше використовувати “конструктивне утримання” під час ухвалення рішень. Цей принцип дозволить ухвалювати ті чи інші питання, якщо одна з держав виступатиме проти, але не заперечує проти рішення, і, таким чином, не зупиняє інших 26 членів.

Міністри запропонували, щоб голосування кваліфікованою більшістю пройшло практичне випробування. А також висунули пропозицію адаптувати спосіб ухвалення рішень у сферах, які не потребують формального голосування, але, тим не менш, на практиці застосовують консенсус.

«Наприклад, коли високий представник робить публічну заяву від імені ЄС, її текст можна було б узгодити в імплементаційному рішенні Ради кваліфікованою більшістю, відповідно до статті 31 (2) Договору про ЄС. Це прискорило б нашу комунікацію і зробило б наш європейський голос сильнішим», – йдеться у публікації.

Водночас, голови дипломатій висловили розуміння, що деякі партнери з ЄС можуть мати занепокоєння щодо використання голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці ЄС.