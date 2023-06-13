Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

7 країн ЄС закликають відійти від принципу одностайності в ухваленні рішень у спільній зовнішній політиці

79

Очільники МЗС семи країн Європейського Союзу закликали відійти від принципу одностайності в ухваленні рішень у спільній зовнішній та безпековій політиці ЄС та ширше використовувати голосування кваліфікованою більшістю.

Про це йдеться у їхній спільній позиції, яку опублікувало видання Politico.

З такою пропозицією виступили міністри закордонних справ Німеччини, Бельгії, Іспанії, Словенії, Люксембургу, Румунії та Нідерландів.

Міністри заявили, що Євросоюзу слід посилити свою спроможність діяти у сфері зовнішньої політики та політики безпеки під час кризи, і, оскільки ЄС розширюється, успішна європейська інтеграція вимагає ефективного функціонування його інституцій.

«Переважна більшість рішень у зовнішній політиці ЄС вимагає одностайності – що в деяких випадках може уповільнити нашу здатність діяти. Саме всупереч, а не завдяки цим правилам, ми змогли узгодити 10 пакетів санкцій проти росії у відповідь на її агресивну війну проти суверенної держави», – пояснили міністри.

Вони пропонують ширше використовувати “конструктивне утримання” під час ухвалення рішень. Цей принцип дозволить ухвалювати ті чи інші питання, якщо одна з держав виступатиме проти, але не заперечує проти рішення, і, таким чином, не зупиняє інших 26 членів.

Міністри запропонували, щоб голосування кваліфікованою більшістю пройшло практичне випробування. А також висунули пропозицію адаптувати спосіб ухвалення рішень у сферах, які не потребують формального голосування, але, тим не менш, на практиці застосовують консенсус.

«Наприклад, коли високий представник робить публічну заяву від імені ЄС, її текст можна було б узгодити в імплементаційному рішенні Ради кваліфікованою більшістю, відповідно до статті 31 (2) Договору про ЄС. Це прискорило б нашу комунікацію і зробило б наш європейський голос сильнішим», – йдеться у публікації.

Водночас, голови дипломатій висловили розуміння, що деякі партнери з ЄС можуть мати занепокоєння щодо використання голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці ЄС.

Politico
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 13 июня 2023
Понедельник, 12 июня 2023
Воскресенье, 11 июня 2023
Суббота, 10 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023