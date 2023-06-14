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Мінцифри пропонує контракт за розробку найкращого мисливця на ворожі БПЛА

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Контракт в 1 млн доларів отримає розробник найкращого "мисливця" на ворожі БПЛА.

Про це віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"$1 млн за найкращого "мисливця" на ворожі БПЛА. Реєструйтеся на Drone Hackathon "Anti-Shahеd", щоб представити ефективні рішення для захисту від іранських безпілотників", - оголосив він.

Федоров повідомив, що 24–25 червня відбудеться хакатон - форум для розробників, інженерів, кіберспеціалістів для створення системи і технології для виявлення та знищення ворожих дронів.

Якщо запропонований продукт доведе ефективність і військові підтвердять, що він потрібен просто зараз, розробник отримає контракт в $1 млн на розробку або масштабування проєкту.

Drone Hackathon "Anti-Shahеd" проводиться з ініціативи Генштабу та Мінінфраструктури в межах проєкту Армія дронів.

БПЛА, Федоров
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