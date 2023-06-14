Маляр: ЗСУ стикаються з серйозним спротивом з боку армії рф

Сили оборони України просуваються на кількох напрямках, однак, оцінюючи площу звільнених територій і кількість деокупованих населених пунктів, важливо пам’ятати, що ЗСУ стикаються з серйозним спротивом з боку армії рф – це контратаки, мінування та інше.
Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Вона зазначила, що Сили оборони наразі проводять наступальні дії на декількох напрямках, однак по декількох напрямках наступає і ворог – там ЗСУ наразі ведуть оборонні дії.
"Якщо говорити про південний напрямок, де у нас іде наступ, наші війська стикаються, наприклад, із суцільним замінуванням полів, що поєднано з протитанковими ровами. І все це поєднується з постійними контратаками ворога, тому що вони здійснюють опір", – зазначила заступниця міністра оборони.
Вона наголосила, що окупанти здійснюють ці контратаки на бронетехніці, а також масово застосовують протитанкові керовані ракети і дрони-камікадзе проти українських сил.
Маляр зазначила, на Бахмутському напрямку відбувається просування, однак і там росіяни так просто не здають ті позиції, які вони свого часу зайняли.
Вона наголосила, що під Бахмутом тривають важкі бої, і зараз українським силам ще й дещо заважає погода. Крім того, рф на цьому напрямку збільшила кількість мінометних і артилерійських обстрілів, намагаючись таким чином загальмувати рух Сил оборони.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023