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Маляр: ЗСУ стикаються з серйозним спротивом з боку армії рф

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Сили оборони України просуваються на кількох напрямках, однак, оцінюючи площу звільнених територій і кількість деокупованих населених пунктів, важливо пам’ятати, що ЗСУ стикаються з серйозним спротивом з боку армії рф – це контратаки, мінування та інше.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що Сили оборони наразі проводять наступальні дії на декількох напрямках, однак по декількох напрямках наступає і ворог – там ЗСУ наразі ведуть оборонні дії.

"Якщо говорити про південний напрямок, де у нас іде наступ, наші війська стикаються, наприклад, із суцільним замінуванням полів, що поєднано з протитанковими ровами. І все це поєднується з постійними контратаками ворога, тому що вони здійснюють опір", – зазначила заступниця міністра оборони.

Вона наголосила, що окупанти здійснюють ці контратаки на бронетехніці, а також масово застосовують протитанкові керовані ракети і дрони-камікадзе проти українських сил.

Маляр зазначила, на Бахмутському напрямку відбувається просування, однак і там росіяни так просто не здають ті позиції, які вони свого часу зайняли.

Вона наголосила, що під Бахмутом тривають важкі бої, і зараз українським силам ще й дещо заважає погода. Крім того, рф на цьому напрямку збільшила кількість мінометних і артилерійських обстрілів, намагаючись таким чином загальмувати рух Сил оборони.

Маляр
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