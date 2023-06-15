Синєгубов: російські війська намагаються зруйнувати аміакопровід у Харківській області

російські війська протягом останніх тижнів намагаються зруйнувати аміакопровід у Харківській області. Про це в ефірі телемарафону заявив глава обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, окупанти ведуть прицільний вогонь і намагаються розбомбити трубопровід з аміаком у Куп‘янському районі.
"Обстрілюється магістральний аміакопровід. Це відбувається упродовж останніх двох тижнів, ведеться прицільний вогонь. Наразі наші експерти не фіксують витоку технічного аміаку, що залишається в трубах. Однак небезпека існує", - сказав Синєгубов.
Окрім цього росіяни почали поширювати фейки про нібито токсичну аміачну хмару в області.
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