Синєгубов: російські війська намагаються зруйнувати аміакопровід у Харківській області

російські війська протягом останніх тижнів намагаються зруйнувати аміакопровід у Харківській області. Про це в ефірі телемарафону заявив глава обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти ведуть прицільний вогонь і намагаються розбомбити трубопровід з аміаком у Куп‘янському районі.

"Обстрілюється магістральний аміакопровід. Це відбувається упродовж останніх двох тижнів, ведеться прицільний вогонь. Наразі наші експерти не фіксують витоку технічного аміаку, що залишається в трубах. Однак небезпека існує", - сказав Синєгубов.

Окрім цього росіяни почали поширювати фейки про нібито токсичну аміачну хмару в області.