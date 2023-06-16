США вводять санкції проти високопоставлених представників КНДР

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти двох високопоставлених представників Північнокорейського режиму за кордоном, причетних до закупівлі обладнання для програми балістичних ракет КНДР.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну, поширеному в четвер, передає Укрінформ.
«КНДР продовжує використовувати мережу представників в іноземних країнах, в тому числі в Китаї та Ірані, для незаконного імпорту заборонених компонентів, необхідних для дослідження й розробок в рамках нелегальних програм виробництва зброї масового ураження та балістичних ракет», - зазначається в документі.
При цьому підкреслюється, що дії режиму в Пхеньяні порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН.
КНДР шукає компоненти для виготовлення балістичних ракет, які не можуть вироблятися в країні, та прагне їх отримати з-за кордону. Для цього режим у Пхеньяні використовує розгалужену закордонну мережу агентів, в тому числі, осіб на офіційних посадах у посольствах або торговельних представництвах Північної Кореї. Іноді для цього залучаються громадяни та компанії третіх країн.
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