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США вводять санкції проти високопоставлених представників КНДР

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Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти двох високопоставлених представників Північнокорейського режиму за кордоном, причетних до закупівлі обладнання для програми балістичних ракет КНДР.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну, поширеному в четвер, передає Укрінформ.

«КНДР продовжує використовувати мережу представників в іноземних країнах, в тому числі в Китаї та Ірані, для незаконного імпорту заборонених компонентів, необхідних для дослідження й розробок в рамках нелегальних програм виробництва зброї масового ураження та балістичних ракет», - зазначається в документі.

При цьому підкреслюється, що дії режиму в Пхеньяні порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН.

КНДР шукає компоненти для виготовлення балістичних ракет, які не можуть вироблятися в країні, та прагне їх отримати з-за кордону. Для цього режим у Пхеньяні використовує розгалужену закордонну мережу агентів, в тому числі, осіб на офіційних посадах у посольствах або торговельних представництвах Північної Кореї. Іноді для цього залучаються громадяни та компанії третіх країн.

КНДР
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