Сейм Польщі ухвалив резолюцію про підтримку членства України в НАТО

Сейм Республіки Польща (нижня палата парламенту) ухвалив резолюцію про підтримку членства України в НАТО.

"Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про членство України в НАТО", - повідомляється у твіттері сейму.

Зі свого боку голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував польським колегам і союзникам за незмінну підтримку України.

У телеграм-каналі Верховної Ради наводяться основні тези резолюції. Зокрема, наголошується, що майбутній саміт у Вільнюсі має вирішальне значення для відносин НАТО і України та має стати місцем дебатів щодо їхнього майбутнього.