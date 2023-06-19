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Мінфін: Видатки державного бюджету на підтримку ЗСУ зросли

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Видатки державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в травні зросли до 43,4 млрд грн у лютому (15,6% від усіх видатків) із 42,5 млрд грн (18,5%) у квітні та 34,4 млрд грн (15,3%) у березні.

Як повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у травні також збільшилися до 76,7 млрд грн із 73,7 млрд грн у квітні та 67,3 млрд грн у березні.

У загальній структурі касових видатків грошове утримання військовослужбовців знизилося до 27,6% з 32,1% у квітні та 29,9% у березні, що пов'язано зі зростанням касових видатків загального фонду держбюджету одразу до 277,7 млрд грн, тоді як три попередні місяці вони були в діапазоні 225,2-229,3 млрд грн.

Загалом видатки загального фонду держбюджету на оплату праці з нарахуваннями в травні становили 99,1 млрд грн, або 35,7% від усіх видатків порівняно з 95,1 млрд грн, або 41,5% у квітні.

За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення в п'ятому місяці цього року збільшилося до 44,1 млрд грн (15,9% усіх видатків) із 41,8 млрд грн (18,2%) у квітні. Зокрема 22,7 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду України (у квітні - 22,6 млрд грн), 15,7 млрд грн (15,9 млрд грн) - виплати Мінсоцполітики допомог, компенсацій, пільг і житлових субсидій.

Із решти видатків 4,2% припало на Нацслужбу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 11,7 млрд грн проти 11,2 млрд грн у квітні і 5,4% - на трансферти місцевим бюджетам: 15 млрд грн проти 11,7 млрд грн у квітні.

Обслуговування держборгу в п'ятому місяці цього року потребувало одразу 45,7 млрд грн після 14,0 млрд грн у квітні та 11,6 млрд грн у березні.

Як повідомляв Мінфін із посиланням на попередні дані, доходи загального фонду держбюджету в травні зросли до 184 млрд грн зі 162,8 млрд грн у квітні та 152,2 млрд грн у березні, при цьому грантова міжнародна допомога залишилася на рівні 45,7 млрд грн.

Дефіцит державного бюджету України в травні 2023 року зріс до 88,3 млрд грн із 32,6 млрд грн у квітні та 59,2 млрд грн у березні, зокрема за загальним фондом - до 91,6 млрд грн із 65,6 млрд грн і 72,6 млрд грн у два попередні місяці.

ЗСУ, Держказначейство, видатки
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