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Федоров: Ми хочемо дозволити компаніям отримувати ліцензії на виробництво боєприпасів для БПЛА

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Українським компаніям планують видавати ліцензії на виробництво боєприпасів для безпілотників. Відповідну постанову уряд може ухвалити протягом найближчих тижнів.

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у коментарі Укрінформу, повідомляє РБК-Україна.

"Ми намагаємось максимально сфокусуватись на виробництві безпілотників та спростити бюрократичні процедури для виробників. Ми запустили в роботу постанову, яка дозволить компаніям отримати ліцензії на виробництво боєприпасів для БПЛА", - сказав Федоров.

Міністр зазначив, що ринок починає розширюватись, кількість безпілотників зростає, тому необхідно збільшувати й кількість боєприпасів, які вони зможуть використовувати.

За його словами, наразі команда Мінцифри співпрацює в цьому напрямку з представниками Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

"Ринок з виробництва дронів зростає в геометричній прогресії. Зараз вже є десятки компаній, які готові укладати контракти на виробництво боєприпасів для БПЛА. Потрібно і надалі сприяти максимальному його розвитку. Очікуємо, що відповідну постанову уряд підтримає вже протягом найближчих тижнів", - додав Федоров.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив важливі зміни, які допоможуть розвинути ринок безпілотників в Україні та прискорити перемогу у війні з росією. Рішення уряду дозволить виробникам дронів розвиватися більш активно та конкурувати з іноземними компаніями. Тепер їм не потрібно витрачати час на довгу бюрократичну роботу, оскільки допуск БПЛА до експлуатації прискорили.

До того ж український оборонний завод "Маяк" почав виготовляти нові авіаційні боєприпаси осколкової дії для підрозділів ЗСУ. Ці боєприпаси можна застосовувати з безпілотних авіаційних комплексів.

БПЛА, Федоров
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