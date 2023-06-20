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Більшість українців підтримують оновлення влади України після перемоги у війні

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73% українців підтримують оновлення центральної влади України на тому чи іншому рівні після її перемоги у війні з росією. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

При цьому 69% мають запит на оновлення Верховної Ради, 47% хочуть замінити Кабінет міністрів, і лише 23% хотіли б замінити чинного президента, тобто Володимира Зеленського. 19% опитаних вважають, що не потрібно замінювати нікого з перелічених, а 8% не змогли дати відповідь.

Зокрема, новий склад парламенту та уряду трохи більше хотіли б бачити мешканці заходу країни (71% та 49% відповідно), а от президента замінити найбільше хотіли б жителі сходу (29%). При цьому трохи підвищена частка тих, хто не бажає нікого міняти, спостерігається на півдні (21%).

Втім, примітно, що міняти лише одного президента не хоче майже ніхто з опитаних - його респонденти фактично включали у відповідь "замінити всіх", яку надали 23%. Натомість заміну конкретно складу Ради хотіли б бачити 46% опитаних, а конкретно Кабміну - 24%.

Опитування проведено 26 травня - 5 червня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 1029 дорослих респондентів, що на момент опитування проживали в межах, які контролювалися Україною до 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

Однак у КМІС вказують, що за умов війни додається певне систематичне відхилення, втім, зараз через вимкнення окупантами телефонного зв’язку до вибірки не потрапило жодного респондента, які б наразі проживали в окупованих населених пунктах (хоча 38 респондентів до 24 лютого 2022 року проживали в населеному пункті, який зараз окупований).

І хоча погляди респондентів, що проживали в окупації, дещо відрізнялися, але загальні тенденції при цьому були досить подібні, тому неможливість зараз опитати респондентів в окупації на якість результатів дослідження істотно не впливає.

опитування, вибори
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