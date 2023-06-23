Дуда: рф буде щаслива, якщо отримає гарний шматок на середземноморському узбережжі

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував заклики до “компромісу” між Україною та рф, які періодично з’являються в інформаційному просторі.

Відповідну заяву польський лідер зробив під час інтерв’ю українським журналістам.

Дуда порадив тим країнам, які пропонують Україні піти на “компроміс” з рф, зокрема через територіальні поступки, відмовитися від власних територій.

«Тоді я пропоную їм віддати свої території. У чому проблема? Якщо вони готові з такою легкістю віддавати території – то вперед, нехай віддають свої. Нехай Україна отримає назад Донецьк, Луганськ та Крим, а хтось нехай віддасть росії шматок своєї території. Вперед! Я думаю, рф буде щаслива, якщо отримає якийсь гарний шматок, наприклад, на середземноморському узбережжі», – наголосив Дуда.

Президент Польщі також зазначив, що росії не можна дозволити виграти війну проти України, оскільки агресор скоїть атаку на інші країни. Він додав, що умовою справедливого завершення війни буде лише перемога нашої держави.