Дуда: рф буде щаслива, якщо отримає гарний шматок на середземноморському узбережжі

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував заклики до “компромісу” між Україною та рф, які періодично з’являються в інформаційному просторі.
Відповідну заяву польський лідер зробив під час інтерв’ю українським журналістам.
Дуда порадив тим країнам, які пропонують Україні піти на “компроміс” з рф, зокрема через територіальні поступки, відмовитися від власних територій.
«Тоді я пропоную їм віддати свої території. У чому проблема? Якщо вони готові з такою легкістю віддавати території – то вперед, нехай віддають свої. Нехай Україна отримає назад Донецьк, Луганськ та Крим, а хтось нехай віддасть росії шматок своєї території. Вперед! Я думаю, рф буде щаслива, якщо отримає якийсь гарний шматок, наприклад, на середземноморському узбережжі», – наголосив Дуда.
Президент Польщі також зазначив, що росії не можна дозволити виграти війну проти України, оскільки агресор скоїть атаку на інші країни. Він додав, що умовою справедливого завершення війни буде лише перемога нашої держави.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023