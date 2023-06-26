Мінюст: росія готувала бунт в українських тюрмах

росіяни перед повномасштабним вторгненням в Україну готували бунт в українських тюрмах.
Про це в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай розповіла заступник міністра юстиції України Олена Висоцька, передає УНН.
«Перед вторгненням росія планувала і готувала таку акцію, як підрив нашої в’язничної системи. Вони хотіли влаштувати бунти всередині системи, одночасно з повномасштабним вторгненням, коли була розхитана управлінська ланка», - сказала вона.
Втім, операція рф провалилися, продовжила Висоцька. Ув’язнені не зреагували на провокації росії, додала вона.
«Наші засуджені ув’язнені здивували мене своїм патріотизмом. І я вдячна їм за цю позицію. Вони можуть скаржитися, можуть бути не задоволеними нашою роботою. Ми абсолютно нормально це сприймаємо і працюємо, щоб система працювала краще. Але те, що вони не підірвали її зсередини, ще й почали потім писати заяви на звільнення, бо вони хочуть захищати країну - це потрібно відмітити», - уточнила Висоцька.
Наслідки підриву в’язничної системи України спрогнозувати важко, додала заступник міністра.
«Якби в той момент ще й всередині системи все було розхитано – це був би ще один фронт. А якби по всій країні почалися бунти - ми б мали відволікати Нацгвардію і інші сили, аби працювати з тим, щоб впорядкувати роботу в’язничних установ», - уточнила Висоцька.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023