Мінюст: росія готувала бунт в українських тюрмах

росіяни перед повномасштабним вторгненням в Україну готували бунт в українських тюрмах.

Про це в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай розповіла заступник міністра юстиції України Олена Висоцька, передає УНН.

«Перед вторгненням росія планувала і готувала таку акцію, як підрив нашої в’язничної системи. Вони хотіли влаштувати бунти всередині системи, одночасно з повномасштабним вторгненням, коли була розхитана управлінська ланка», - сказала вона.

Втім, операція рф провалилися, продовжила Висоцька. Ув’язнені не зреагували на провокації росії, додала вона.

«Наші засуджені ув’язнені здивували мене своїм патріотизмом. І я вдячна їм за цю позицію. Вони можуть скаржитися, можуть бути не задоволеними нашою роботою. Ми абсолютно нормально це сприймаємо і працюємо, щоб система працювала краще. Але те, що вони не підірвали її зсередини, ще й почали потім писати заяви на звільнення, бо вони хочуть захищати країну - це потрібно відмітити», - уточнила Висоцька.

Наслідки підриву в’язничної системи України спрогнозувати важко, додала заступник міністра.

«Якби в той момент ще й всередині системи все було розхитано – це був би ще один фронт. А якби по всій країні почалися бунти - ми б мали відволікати Нацгвардію і інші сили, аби працювати з тим, щоб впорядкувати роботу в’язничних установ», - уточнила Висоцька.