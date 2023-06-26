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Пісторіус: У питанні винищувачів Німеччина перебуває не у перших рядах

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Німеччина поки що стримано реагує на можливість приєднатися до «коаліції винищувачів».

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в кулуарах заходу Соціал-демократичної партії Німеччини у місті Ауріх, передає Deutsche Welle.

«Ми були експертами з постачання танків і танкової техніки, є експертами з протиповітряної оборони, яка, як і раніше, має величезне значення», – сказав Пісторіус.

Однак, зауважив він, у питанні винищувачів Німеччина «перебуває не у перших рядах». Цей факт Пісторіус пояснив тим, що ФРН не має літаків F-16. Крім того, зазначив міністр, така підтримка потребує часу.

«Швидка допомога не може бути надана найближчими тижнями, оскільки необхідно провести навчання, також треба вирішити питання ремонту та логістики», – наголосив очільник міноборони ФРН.

За його словами, F-16 є лише у деяких союзників НАТО, а Бундесвер користується винищувачами Eurofighter та Tornado.

Також міністр повідомив, що до кінця року Німеччина має підготувати майже 10 тисяч українських військових.

«Жодна країна у світі не навчила стільки», – сказав він.

Пісторіус
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