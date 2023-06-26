гіркін-стрєлков призвав президента рф піти у відставку

У москві після бунту "вагнерівців" терорист ігор гіркін-стрєлков провів конференцію "клубу розсерджених патріотів", на якій призвав президента рф піти у відставку, повідомляють росЗМІ.

"Якщо чинний президент не готовий взяти на себе керівництво процесом переведення країни на військові рейки, якщо не готовий до повноважень верховного головнокомандувача, то йому просто необхідно передати, але лише законним шляхом, тому, хто здатний до подібної важкої роботи", - заявив терорист.

Він також заявив соратникам, що незважаючи на згортання "походу" євгена пригожина в росії стався державний переворот.

"Підкреслюю, не спроба перевороту, а саме проведений державний переворот. Чому я так вважаю? Тому що в результаті даного заколоту, який мав дуже серйозні корені за межами пвк вагнер, відбулося серйозне зміщення центрів влади російської федерації. Поки це ще не видно. Поки його зовнішні ознаки не вийшли на поверхню. Вони ще не озвучені. Але навіть якщо тепер пан шойгу, пан герасимов, збережуть свої пости, тієї влади величезної, якою вони володіли, вони володіти не будуть", - сказав гіркін.

На конференції крім самого гіркіна виступив відставний полковник гру володимир квачков, якого в 2005 році намагалися посадити за замах на анатолія чубайса, але в підсумку запроторили в колонію на 8 років за організацію військового заколоту.