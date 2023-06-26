Прийом до вишу: Абітурієнтам розказали, які потрібно подавати документи

Вищі навчальні заклади в умовах повномасштабної війни продовжують зараховувати абітурієнтів.

Після складання мультипредметного тесту (НМТ) абітурієнтам потрібно обов'язково створити електронний кабінет. Реєстрація офіційно розпочинається з 1 липня 2023 року, а самі кабінети працюватимуть до 30 листопада.

До кабінету необхідно завантажити наступні документи:

– документ про освіту (атестат, свідоцтво);

– номер, PIN-код сертифіката ЗНО (НМТ);

– серія та номер посвідчення особи (паспорт, код ІПН);

– документи, які дають право на вступ за спеціальними умовами (за наявності).

Під час зарахування до вищого навчального закладу абітурієнту необхідно надати:

– заяву, яка підписана вступником (її можна роздрукувати з електронного кабінету);

– копії документа, що посвідчує особу;

– копію військово-облікового документа (для хлопців);

– копію документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ (атестат та додаток до нього);

– у разі наявності спеціальних умов вступу - копії документів, які підтверджують наявність пільг;

– інші документи, передбачені правилами прийому конкретного закладу.

Окрім цього, абітурієнтам необхідно підготувати сертифікат про проходження НМТ чи ЗНО та фотокартки розміром 3х4.