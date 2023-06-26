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Прийом до вишу: Абітурієнтам розказали, які потрібно подавати документи

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Вищі навчальні заклади в умовах повномасштабної війни продовжують зараховувати абітурієнтів.

Після складання мультипредметного тесту (НМТ) абітурієнтам потрібно обов'язково створити електронний кабінет. Реєстрація офіційно розпочинається з 1 липня 2023 року, а самі кабінети працюватимуть до 30 листопада.

До кабінету необхідно завантажити наступні документи:

  • – документ про освіту (атестат, свідоцтво);
  • – номер, PIN-код сертифіката ЗНО (НМТ);
  • – серія та номер посвідчення особи (паспорт, код ІПН);
  • – документи, які дають право на вступ за спеціальними умовами (за наявності).

Під час зарахування до вищого навчального закладу абітурієнту необхідно надати:

  • – заяву, яка підписана вступником (її можна роздрукувати з електронного кабінету);
  • – копії документа, що посвідчує особу;
  • – копію військово-облікового документа (для хлопців);
  • – копію документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ (атестат та додаток до нього);
  • – у разі наявності спеціальних умов вступу - копії документів, які підтверджують наявність пільг;
  • – інші документи, передбачені правилами прийому конкретного закладу.

Окрім цього, абітурієнтам необхідно підготувати сертифікат про проходження НМТ чи ЗНО та фотокартки розміром 3х4.

абітурієнти, внз
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