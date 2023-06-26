Washington Post: путін знав про підготовку заколоту «вагнерівців»

російський диктатор володимир путін знав про підготовку заколоту очільника «вагнерівців» Євгена Пригожина «більш, ніж за добу». Про це повідомляють спецслужби США, пише Washington Post.

Американські розвідники не знають, чому путін, знаючи це, нічого не зробив.

За даними Washington Post, американські розвідслужби почали попереджати політичне керівництво країни щодо планів пригожина з середини червня. Разом з тим, що саме він задумав, і коли збирався реалізувати свій задум, вони не знали.

Нагадаємо, розвідка Сполучених Штатів знала, що ватажок «вагнерівців» євген пригожин готує заколот проти російського керівництва, але не розуміли, яка кінцева мета. На підготовку до заколоту вказувало кілька обставин, сказали в американській розвідці.