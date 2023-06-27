Fitch прогнозує зростання ВВП України на 3,5% у 2023 році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує зростання ВВП України на 3,5% у 2023 при інфляції 14,5%.
Про це йдеться у повідомленні агентства, передають Українські Новини.
Відповідно до прогнозу, ВВП зросте на 3,5% у 2023 році та на 4% у 2024 році після скорочення на 29% у 2022 році.
Як вважають експерти агентства, споживання дещо відновиться на послабленні побоювань щодо більш широкої військової ескалації, але інвестиції, як і раніше, в пригніченому стані.
Агентство прогнозує, що інфляція знизиться до 14,5% на кінець поточного року та до 12,7% у середньому у 2024 році.
При цьому НБУ може знизити облікову ставку на 5 в.п. до 20%.
Fitch очікує зростання бюджетного дефіциту цього року до 17,3% ВВП з майже 16% ВВП (25% ВВП без урахування міжнародних грантів) минулого року через пов'язані з війною витрати та скорочення грантового компонента бюджетної підтримки.
Fitch також прогнозує, що держборг зросте до 85% ВВП на кінець 2023 року та до 94% на кінець 2024 року, тоді як минулого року він збільшився на 30 процентних пунктів – до 78,5% ВВП.
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