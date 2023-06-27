Президент Ірану запевнив путіна у повній підтримці

Президент Ірану Ебрахім Раїсі переговорив із російським диктатором володимиром путіним, під час розмови підняли тему "заколоту" власника пвк "вагнер" євгенія пригожина, повідомили у понеділок у кремлі, передає УНН.

"Президент Ірану висловив повну підтримку російського керівництва у зв'язку з подіями 24 червня", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, путін і Раїсі обговорили "перспективи подальшого розвитку взаємовигідного двостороннього співробітництва з акцентом на практичну реалізацію наявних домовленостей у сфері торгівлі, енергетики та транспорту".

Під час переговорів путін і Раїсі, як повідомляється, також обговорили актуальні питання міжнародного порядку денного, включно із забезпеченням стабільності в Закавказзі та сирійським врегулюванням.

Генпрокуратура рф 23 червня оголосила про порушення кримінальної справи стосовно засновника пвк "вагнер" євгенія пригожина за статтею про збройний заколот. Справу порушили після того, як пригожин заявив про удар по таборах пвк "вагнер", завданий міноборони росії, і повідомив, що разом із бійцями піде "розбиратися, чому в країні відбувається беззаконня". міноборони рф назвало твердження про завданий удар такими, що не відповідають дійсності.