У суботу, 1 липня, о 00:00 за московським часом на сайті referendum2023.site стартує онлайн-референдум з самовизначення п'яти регіонів російської федерації – Чувашії, Карелії, Білгородської, Новгородської та Воронезької республік. Голосування триватиме два тижні та закінчиться о 23:59 15 липня, а до кінця місяця організатори оголосять результати.

Про це йдеться на офіційному сайті референдуму.

Про ініціативу оголошення референдумів про незалежність оголосили 12 травня під час презентації результатів попередніх п'яти плебісцитів у Кенігсберзі (Калінінград та область), Інгриї (Санкт-Петербург та Ленінградська область), Кубані (Краснодарський край), Сибіру та Уралу, на яких громадяни, що населяють ці території, проголосували за незалежність від росії.

«Розпад «російської імперії» буде. Чувашія, Карелія, Білгородська, Новгородська та Воронезька республіки будуть вільними!» – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб взяти участь в референдумі потрібно:

Зареєструвати пошту на сервері, який не підконтрольний центральній владі. Ця поштова скринька буде потрібна для реєстрації в сервісі, який допоможе обходити блокування роскомнагляду, Створити обліковий запис на сайті AtlasVPN (за посиланням https://account.atlasvpn.com/signup), Завантажити додаток. Щоб розпочати роботу з Atlas VPN, перейдіть на сторінку завантаження (https://atlasvpn.com/ru/vpn-for-windows > https://atlasvpn.com/ru/vpn-for-windows) та натисніть «Завантажити безкоштовно». Ця кнопка розпочне завантаження інсталяційного пакета Windows. Після завершення завантаження знайти інсталяційний пакет у папці «Завантаження» та двічі клацнути на нього. Установка Atlas VPN відбувається автоматично, і після її завершення програма буде запущена, Увійти до програми. Увійти до свого облікового запису, запустивши програму та натиснувши «Вже є обліковий запис?». Увійти», де є область для введення електронної пошти, Після введення адреси електронної пошти та натискання кнопки «Увійти» отримати електронного листа з підтвердженням та кнопкою «Підтвердити вхід», яку потрібно буде натиснути, щоб завершити процес входу. Після натискання, вас перенаправлять на нову сторінку з проханням дозволити відкриття Atlas VPN, Встановити прапорець «Дозволити» і натиснути «ОК» у додатку. Це дасть змогу автоматично увійти до свого облікового запису, Після натискання кнопки, вас перенаправлять на нову сторінку з проханням дозволити відкриття Atlas VPN, Після підключення до VPN-сервера статус підключення у програмі зміниться на «Захищено». Сервер, а сервер до якого ви приєдналися, відображатиметься вгорі у розділі «Поточне підключення», У вікні «Пошук» ввести адресу сайту referendum2023.site, Вибрати регіон, в якому проживаєте і натиснути «Проголосувати», Уважно ознайомитися з питанням. Розглянути обидва варіанти відповіді та обрати той, який зможе гарантувати благополуччя для вас і вашої родини. Проголосуйте, Ви побачите результат голосування на момент здійснення акту волевиявлення, Щоб відключитися від сервера, натисніть кнопку «Швидке підключення» ще раз, Шукайте новини про результати Національного онлайн-референдуму за самовизначення республік російської федерації на всіх сайтах новин світу.

Нагадаємо, у лютому 2023 року відбулися онлайн-референдуми про незалежність Інгрії (Санкт-Петербург і Ленінградська область), Кенігсберга (Калінінград і область), Кубані (Краснодарський край), Сибіру та Уралу, в яких взяло участь 5,6 млн осіб. Більшість у кожному регіоні проголосували за незалежність від москви:

• Кенігсберг: 72,1% за незалежність, 27,9% – проти.

• Інгрія: 66,2% за незалежність, 33,8% – проти.

• Кубань: 55,7% за незалежність, 44,3% – проти.

• Сибір: 63,9% за незалежність, 36,1% – проти.

• Урал: 68,2% за незалежність, 31,8% – проти.