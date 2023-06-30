Радіаційна небезпека: Пити йодовмісні препарати для профілактики категорично заборонено

Начальник відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк вважає, що йодову профілактику не потрібно робити у випадку підриву росіянами ЗАЕС.
Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.
"Бігти в аптеки і купувати йодовмісні препарати, йодид калію чи йод, пити його самому чи заставляти дітей для профілактики не потрібно. Не те, щоб недоцільно, категорично заборонено, бо користі він не дасть, а принесе тільки шкоду", – зазначив експерт.
Він пояснив, що наразі в паливі на ЗАЕС йод-131, який є найбільших представницьким і небезпечним серед йодів, відсутній.
За його словами, йодову профілактику не потрібно робити при поточній ситуації на ЗАЕС, тому що наразі немає йоду в паливі.
Нагадаємо, 22 червня Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку росією терористичного акту на Запорізькій атомної електростанції з викидом радіації. Зеленський зазначив, що Україна передає всю наявну інформацію і докази міжнародним партнерам, і наголосив, що світ має попередити цю катастрофу, щоб цього разу не було, як із Каховською гідроелектростанцією.
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