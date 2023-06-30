Воллес припускає, що від України не потрібно вимагати виконання плану дій щодо членства у НАТО

НАТО варто розглянути можливість не вимагати від України виконання плану дій щодо членства (ПДЧ) під час її вступу до Альянсу. Про це сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Reuters.

"Я думаю, абсолютно необхідно відмовитися від плану дій щодо членства (для України. – Ред.)", – сказав Воллес на спільній пресконференції з міністром оборони Канади.

При цьому він зазначив, що до цього питання потрібно підходити реалістично, оскільки "зараз у НАТО 31 член і ми всі маємо рухатися разом".

На думку Воллеса, не можна гарантувати, що на таку пропозицію напередодні саміту НАТО погодяться всі члени Альянсу, але він також зазначив, що можна "усунути інші перешкоди на шляху до членства" України.

21 червня глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна "дуже підтримає", якщо Україна зможе вступити до НАТО за спрощеною процедурою.