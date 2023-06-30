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У Дії розпочалося тестування оновленої послуги зміни місця проживання

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У застосунку "Дія" розпочинається бета-тестування оновленої послуги зміни місця проживання. Про це йдеться на каналі сервісу в Telegram.

Передбачається, що змінити місце проживання можна буде за кілька кліків – без походів до Центрів із надання адмінпослуг та органів реєстрації. Наразі фахівці "Дії" набирають тестувальників, щоб перевірити новий функціонал.

"Що змінилося? Сервіс автоматизований. Змінюєте в застосунку місце проживання у власному або в житлі іншого одноосібного власника – дані в реєстр вносяться автоматично без втручання людини", – поінформували в "Дії".

Для користування сервісом необхідно:

  • мати ID-картку або закордонний паспорт у "Дії";
  • мати податковий номер;
  • бути старшим за 14 років, або старшим за 18, якщо змінювати місце проживання дитини;
  • не бути військовозобов’язаним;
  • щоб право власності на житло було внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року.
Дія, житло
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