У Дії розпочалося тестування оновленої послуги зміни місця проживання

У застосунку "Дія" розпочинається бета-тестування оновленої послуги зміни місця проживання. Про це йдеться на каналі сервісу в Telegram.

Передбачається, що змінити місце проживання можна буде за кілька кліків – без походів до Центрів із надання адмінпослуг та органів реєстрації. Наразі фахівці "Дії" набирають тестувальників, щоб перевірити новий функціонал.

"Що змінилося? Сервіс автоматизований. Змінюєте в застосунку місце проживання у власному або в житлі іншого одноосібного власника – дані в реєстр вносяться автоматично без втручання людини", – поінформували в "Дії".

Для користування сервісом необхідно: