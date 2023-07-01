КМУ: Карантин скасовано на всій території України

На всій території України з 1 липня 2023 року скасований карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, відповідна постанова КМУ оприлюднена на Урядовому порталі.

«Відмінити з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 р. на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - йдеться у документі.

Як зазначив раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, рішення про скасування карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу було ухвалене на засіданні уряду 27 липня. За його словами, COVID-19 став для українців важким випробування, тому влада свої рішення увесь цей час спрямовувала на те, аби зберегти життя людей.

Спалах захворювання розпочався у грудні 2019 року у м. Ухань, Хубей, КНР, та визнаний ВООЗ пандемією 11 березня 2020 року.

В Україні початок поширення COVID-19 було зафіксовано 3 березня 2020 року, коли підтвердився перший випадок хвороби в Чернівецькій області. З 12 березня 2020 року влада запровадила карантин. Тоді було закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинили міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Карантин продовжували декілька разів з того часу до 2023 року, при цьому вносячи певні зміни та послаблення обмежень.

Всесвітня організація охорони здоров’я 5 травня скасувала статус пандемії COVID-19.

З початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксовано понад 5,5 млн випадків захворювання на коронавірусну хворобу, з них понад 112 тисяч - летальні.