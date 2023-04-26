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В Україні дію карантину через COVID-19 продовжено до 30 червня

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В Україні дію карантину через COVID-19 продовжено до 30 червня

Кабінет міністрів України через COVID-19 продовжив режим надзвичайної ситуації в єдиній державній системі цивільного захисту, а також карантин на всій території України до 30 червня 2023 року.

Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

“Повномасштабна війна відвернула нашу увагу від пандемії, водночас COVID-19 нікуди не зник. Люди продовжують хворіти, а дехто – помирати. Через коронавірус ми щотижня втрачаємо близько ста людей. І хоча загалом у світі є загальна тенденція до зниження захворюваності на COVID-19, однак в Європейському регіоні спостерігається зростання цього показника. Очікувати на збільшення кількості нових випадків COVID-19 на території України можна буде цієї весни. Проте динаміка зростання захворюваності залежатиме від варіанту SARS-CoV-2, який циркулюватиме, та рівня охоплення вакцинацією населення”, – зазначив заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Зазначається, що рівень вакцинації в Україні залишається недостатнім для формування колективного імунітету до COVID-19.

Станом на 16 квітня від початку вакцинальної кампанії проведено понад 35,3 млн щеплень. Одну дозу щеплення отримали 16 327 904 людини, дві дози – 15 477 258, отримали першу бустерну дозу – 3 171 471 людина, другу бустерну дозу – 296 892 людини.

карантин, COVID-19
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