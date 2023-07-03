Подоляк: Не існує більшої відірваності від реальності, ніж розмови про необхідність переговорів з росією

Розмови про необхідність переговорів України та росії є інфантильними, оскільки в цій війні може бути лише один переможець й переможений.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.
"Не існує більшого інфантилізму та відірваності від реальності, ніж розмови заокеанських інтелектуалів про необхідність переговорів з росією, "поганий мир" та припинення вогню, тому що… "поразка воєнного злочинця путіна дестабілізує політичну ситуацію в росії". Фантастичний неосяжний… мазохізм", - пише Подоляк.
Як відзначив Подоляк, війна росії проти України не є маленьким локальним конфліктом. У війні двох систем з таким масштабом жертв, руйнувань й інтенсивності бойових дій - точки неповернення залишилися позаду.
"Сьогодні в цій війні може бути лише один переможець і один переможений. І якщо з такими "картами на столі" ви боїтеся перемогти (проявляти ініціативу), а тому підсвідомо хочете, щоб Україна програла, задля псевдостабілізації відносин з москвою, – ви просто дивовижні люди з драматичною схильністю до суїциду", - додав Подоляк.
У разі поразки України, як зауважив радник голови Офісу президента, "програєте також ви, зігравши панахиду західному світу у власному "кінці історії".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023