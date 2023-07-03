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Подоляк: Не існує більшої відірваності від реальності, ніж розмови про необхідність переговорів з росією

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Розмови про необхідність переговорів України та росії є інфантильними, оскільки в цій війні може бути лише один переможець й переможений.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Не існує більшого інфантилізму та відірваності від реальності, ніж розмови заокеанських інтелектуалів про необхідність переговорів з росією, "поганий мир" та припинення вогню, тому що… "поразка воєнного злочинця путіна дестабілізує політичну ситуацію в росії". Фантастичний неосяжний… мазохізм", - пише Подоляк.

Як відзначив Подоляк, війна росії проти України не є маленьким локальним конфліктом. У війні двох систем з таким масштабом жертв, руйнувань й інтенсивності бойових дій - точки неповернення залишилися позаду.

"Сьогодні в цій війні може бути лише один переможець і один переможений. І якщо з такими "картами на столі" ви боїтеся перемогти (проявляти ініціативу), а тому підсвідомо хочете, щоб Україна програла, задля псевдостабілізації відносин з москвою, – ви просто дивовижні люди з драматичною схильністю до суїциду", - додав Подоляк.

У разі поразки України, як зауважив радник голови Офісу президента, "програєте також ви, зігравши панахиду західному світу у власному "кінці історії".

Подоляк
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