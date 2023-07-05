Розслідування: У російському Татарстані виявили виробництво безпілотників Shahed

У російському Татарстані виявили виробництво безпілотників Shahed. Дрони виробляють у спеціальній економічній зоні "Алабуга". 2024 року планують перенести виготовлення частини деталей на територію рф, а потім автоматизувати виробництво.
Про це йдеться у спільному розслідуванні "Протокол" та "РЗВРТ".
російське керівництво хоче перевищити ефективність збирання у 10 разів. Там нібито готові замінити всі компоненти дронів на власні запчастини, крім бойової частини.
Окупанти у першу чергу хочуть локалізувати виробництво корпусу. GPS-модуль і процесор сподіваються купувати у Китая.
Планують також виготовляти двигуни у рф. Повний перехід на російські комплектуючі хочуть завершити за два-три роки.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023