Розслідування: У російському Татарстані виявили виробництво безпілотників Shahed

У російському Татарстані виявили виробництво безпілотників Shahed. Дрони виробляють у спеціальній економічній зоні "Алабуга". 2024 року планують перенести виготовлення частини деталей на територію рф, а потім автоматизувати виробництво.

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Протокол" та "РЗВРТ".

російське керівництво хоче перевищити ефективність збирання у 10 разів. Там нібито готові замінити всі компоненти дронів на власні запчастини, крім бойової частини.

Окупанти у першу чергу хочуть локалізувати виробництво корпусу. GPS-модуль і процесор сподіваються купувати у Китая.

Планують також виготовляти двигуни у рф. Повний перехід на російські комплектуючі хочуть завершити за два-три роки.