Sky News: росія вивела частину бойового складу з території Запорізької АЕС

російська федерація протягом останніх днів вивела частину бойового складу з території Запорізької АЕС. Про це повідомляє видання Sky News.

Як пише видання, через ризик російського теракту на ЗАЕС, цивільні почали виїжджати з регіону навколо станції.

"Посиленню тривоги сприяли російські заяви в блогах про те, що українці планували атакувати станцію. Коли росіяни звинувачують українців у підготовці до чогось, це часто є ознакою того, що вони самі збираються це зробити, як ми бачили у випадку з Каховською дамбою", - додає видання.