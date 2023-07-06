Sky News: росія вивела частину бойового складу з території Запорізької АЕС

російська федерація протягом останніх днів вивела частину бойового складу з території Запорізької АЕС. Про це повідомляє видання Sky News.
Як пише видання, через ризик російського теракту на ЗАЕС, цивільні почали виїжджати з регіону навколо станції.
"Посиленню тривоги сприяли російські заяви в блогах про те, що українці планували атакувати станцію. Коли росіяни звинувачують українців у підготовці до чогось, це часто є ознакою того, що вони самі збираються це зробити, як ми бачили у випадку з Каховською дамбою", - додає видання.
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