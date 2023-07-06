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У МАГАТЕ не бачать ознак мінування окупантами ЗАЕС

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Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що не виявило ознак мінування захопленої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції.

Про це у середу повідомив сайт МАГАТЕ і генеральний директор агентства Рафаель Гроссі на брифінгу в Японії.

"Під час недавніх інспекцій ми не зафіксували жодних ознак мінування, але ми, як і раніше, надзвичайно насторожені", – сказав Гроссі.

Він додав, що наразі "не можна розслаблятися", і пообіцяв регулярно інформувати про ситуацію на станції.

За словами Гроссі, присутні на станції експерти МАГАТЕ протягом останніх днів і тижнів інспектували окремі частини об'єкта, в тому числі деякі ділянки по периметру великого водоймища-охолоджувача.

Також здійснювали регулярні обходи території, однак поки що не виявили жодних видимих ознак наявності мін або вибухових речовин, сказав гендиректор агентства.

Необхідний доступ до дахів реакторних блоків 3 і 4, а також доступ до частин машинного залу та деяких частин системи охолодження на станції, заявив Гроссі.

ЗАЕС, МАГАТЕ, Гроссі
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