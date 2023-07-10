російські ЗМІ розповсюджують фейкі про те, що Україна готується вчинити теракт на Запорізькій АЕС

російські пропагандисти знову намагаються звинуватити Україну у нібито "підготовці до теракту" на Запорізькій АЕС. Проте це дезінформація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
російські ЗМІ розповсюдили дезінформацію про те, що Україна нібито готується вчинити теракт на Запорізькій АЕС. Як "докази" вони привели те, що у Києві встановили додаткові датчики для вимірювання радіаційного фону та те, що Сили оборони "відпрацьовують" повноцінний сценарій провокації проти ЗАЕС.
Проте це є провокацією та фейком.
Так, у Києві дійсно встановили додаткові датчики - щоб надавати тисячам користувачів застосунку "Київ Цифровий" інформацію про стан повітря. Це обладнання позбавляє росію можливості використати ядерну зброю таємно.
Зазначається, що якщо станеться катастрофа, то за допомогою датчиків міжнародні партнери України зможуть викрити російську операцію під чужим прапором. Це потрібно на випадок, якщо країна-агресор захоче провести провокацію із застосуванням радіоактивних речовин.
Щодо "відпрацювання сценарію", то українські рятувальники проходять навчання з ліквідації наслідків надзвичайних операцій та з радіаційного захисту. Це необхідно для того, щоб захистити населення у разі теракту, а не для того, щоб підірвати станцію.
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