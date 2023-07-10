Фесенко: Ердоган поставив хрест на путіні

Рішення Туреччини повернути Україні військових з Азовсталі дуже знакове.
Про це в етері телемарафону розповів політолог Володимир Фесенко.
«У росії більшість навіть провладних коментаторів фіксують тенденцію, яка проявилася раніше – це вже по відношенню до Туреччини, до Ердогана. Це ще один прояв послаблення путіна. Іноді відчуття складається, що путін – дурник, якого всі “кидають”. Він сам таке враження складає», – зазначає політог.
Фесенко вважає, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган навмисно повернув українських захисників, щоб продемонструвати російському диктатору володимиру путіну своє незадоволення.
«Ердоган, думаю, спеціально це зробив. Це демонстрація незадоволення з боку Туреччини. Це пов’язано з зерновою угодою, з шантажем, який кремль робить, хоче зірвати зернову угоду. Ердоган продемонстрував, що він незадоволений. А в росії деякі коментатори звертають увагу, що Ердоган поставив хрест на путіні», – додав політолог.
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